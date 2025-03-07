15 случаев, когда животные встречались со своим отражением в зеркале

«Свет мой, зеркальце, скажи! Да всю правду доложи!» — признавайтесь, любите полюбоваться на своё отражение? А вот для животных встречи с зеркалом всегда проходят непредсказуемо: они выдают совершенно разную реакцию на встречу со своими двойниками из зазеркалья.
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