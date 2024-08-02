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Ученые обучили ИИ находить «звезды-зомби», пожирающие планеты

Ученые обучили ИИ находить «звезды-зомби», пожирающие планеты

Международная группа ученых из США и Великобритании разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для поиска загрязненных белых карликов — ядер потухших звезд, которые поглощают планеты в своих системах.

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