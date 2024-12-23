Учёные нашли новый способ замедлить рост раковых опухолей

Замедлить рост раковых опухолей можно при помощи снижения уровня белкаУчёные из Техасского университета A&M пришли к выводу, что опухоли становятся более агрессивными в виду способности жёстких матриц влиять на ядерное напряжение.
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