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Учёные нашли новый способ замедлить рост раковых опухолей

Учёные нашли новый способ замедлить рост раковых опухолей

Замедлить рост раковых опухолей можно при помощи снижения уровня белкаУчёные из Техасского университета A&M пришли к выводу, что опухоли становятся более агрессивными в виду способности жёстких матриц влиять на ядерное напряжение.

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