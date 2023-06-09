Три документальных фильма о правах человека будут показаны в пятницу в Театре "Еуджен Ионеско"

"Телефильм" и Офис Совета Европы в Кишинёве приглашают всех любителей документального кино на премьеру трёх документальных фильмов, снятых молодыми дебютантами со страстью к правозащитной тематике: «За свой счёт», «Цена истории» и «Вода от нас».