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Кинематографией и не пахнет: Михалков опубликовал новые стандарты премии “Оскар” с 2024 года

Кинематографией и не пахнет: Михалков опубликовал новые стандарты премии “Оскар” с 2024 года

Режиссер просто шокировал интернет-пользователей открывшейся правдой. Никита Михалков опубликовал в своем telegram-канале новые стандарты премии “Оскар”, которые начнут действовать с 2024 года.

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