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Царьград

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Агрокласс на 100 млн открыли в школе Кубани при поддержке «Прогресс Агро»

Агрокласс на 100 млн открыли в школе Кубани при поддержке «Прогресс Агро»

В школе № 6 имени И.Т. Сидоренко появился агротехнологический класс, ориентированный на подготовку кадров для сельского хозяйства.

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