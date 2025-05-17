МузеиГоворят: послания пользователей VK прочтут в 2050 году

126 ведущих музеев, учреждений культуры, современных художников и галеристов России с 16 по 30 мая предоставят доступ к эксклюзивному контенту в формате прямых трансляций и лекций, онлайн-экскурсий по музейному закулисью и экспозициям на платформах ВКонтакте и Одноклассники по тегу #МузеиГоворят.
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