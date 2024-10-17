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  • ninikooo Митусова
    По секрету всему свету- предупредили всех!!!Силовики хотят за...
  • Вячеслав Дегтярев
    паскуда - где тебя найти?????????? - шваль...... чиркани свой адресок - если рядом то сам приеду если далеко так с тв..."Если русский наз...
  • михаил никонов
    Все потому, что "нашим" правительством управляет секта хабад.Силовики хотят за...

Трамп тайно общается с Путиным, и тот снова поможет ему победить?

Трамп тайно общается с Путиным, и тот снова поможет ему победить?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Американский истеблишмент снова видит руку Москвы, которая будто бы вмешивается в президентские выборы в США.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
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Сергей Кочегаров
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Петр Петрович Канаев
Да уж нагородили огород.
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