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Провинция.ру

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Екатеринбуржец похитил трехлетнего сына у жены около детского сада

Екатеринбуржец похитил трехлетнего сына у жены около детского сада

Екатеринбурженка развелась с мужем и по работе переехала в Ростов-на-Дону вместе с трехлетним сыном. Она разрешала бывшему мужу видеться с ребенком, но тот решил украсть мальчика, сообщили в пресс-службе ФССП.

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