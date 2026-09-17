Кузбасс: картофель подешевел на 10,7%, яблоки выросли до 173 рублей

Кемеровостат представил свежие данные о динамике цен на продовольствие в Кузбассе за неделю, завершившуюся 14 сентября.
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