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Царьград

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Кузбасс: картофель подешевел на 10,7%, яблоки выросли до 173 рублей

Кузбасс: картофель подешевел на 10,7%, яблоки выросли до 173 рублей

Кемеровостат представил свежие данные о динамике цен на продовольствие в Кузбассе за неделю, завершившуюся 14 сентября.

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