В Госдуме оценили заслуги пограничников в обороне Курской области

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области.
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