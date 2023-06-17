МО: группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти населенных пунктах у Артемовска

Подразделения группировки Вооруженных сил России "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп рядом с Артемовском (украинское название – Бахмут), сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
Подразделения группировки Вооруженных сил России "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп рядом с Артемовском (украинское название – Бахмут), сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
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