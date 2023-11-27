Выброс метана на руднике в Якутии привел к госпитализации двух человек

Двух пострадавших в результате выброса метана на алмазном руднике в Удачном госпитализировали. В настоящее время они находятся в городской больнице Удачного, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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