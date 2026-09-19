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Происшествия

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В Приморском крае сотрудники СК России и кадеты поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 103-летием

В Приморском крае сотрудники СК России и кадеты поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 103-летием

В Приморском крае руководитель регионального управления СК России Э. А. Трубчик, сотрудники ведомства и воспитанники кадетского класса школы № 17 города Владивостока поздравили ветерана Великой Отечественной войны, легенду Тихоокеанского флота, капитана первого ранга в отставке Владимира Леонтьевича Майстера со 103-летием.

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