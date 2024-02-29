Гузун – о новом конкурсе на должность главного прокурора

Член Высшего совета магистратуры Ион Гузун прокомментировал в передаче Rezoomat на канале RliveTV заявления председателя ВСП Дмитрия Обадэ, что будет организован очередной конкурс на должность генерального прокурора, но по другим правилам.
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