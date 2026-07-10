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Новосибирским компаниям посоветовали перевести сотрудников на удаленку

Новосибирским компаниям посоветовали перевести сотрудников на удаленку

Чтобы уменьшить расход топлива.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»Власти Новосибирской области рекомендовали местным компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за проблем с топливом в регионе.

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