Новосибирским компаниям посоветовали перевести сотрудников на удаленку

Чтобы уменьшить расход топлива.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»Власти Новосибирской области рекомендовали местным компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за проблем с топливом в регионе.
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