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Почему чемпионство «Краснодара» – особенное

Почему чемпионство «Краснодара» – особенное

Рассуждает Вадим Кораблев. Я пишу этот текст и почти не верю, что он выйдет. К последнему туру положение «Краснодара» запрещает терять очки.

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Комментарии
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Grandad
Для меня было потрясением, когда Краснодар, с его великолепным стадионом и тогда двумя командами из Премьер Лиги, не был выбран для чемпионата мира. Вместо него почему-то стал Саранск. Чиновники ппобедили: в других городах можно колоссально своровать на строительстве новых стадионов, да и надо было указать место Галицкому, построившему стадион и инфраструктуру в городе самостоятельно, не дав украсть свои дпньги.
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