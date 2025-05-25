Grandad

Для меня было потрясением, когда Краснодар, с его великолепным стадионом и тогда двумя командами из Премьер Лиги, не был выбран для чемпионата мира. Вместо него почему-то стал Саранск. Чиновники ппобедили: в других городах можно колоссально своровать на строительстве новых стадионов, да и надо было указать место Галицкому, построившему стадион и инфраструктуру в городе самостоятельно, не дав украсть свои дпньги.