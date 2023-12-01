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Джерри с голом и 39 сэйвами в матче с «Тампой», Дьюар с 3+1 и Марнер с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер с 3 шайбами в матче с «Сиэтлом» (4:3 Б).

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