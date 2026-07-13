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МОСИНФОРМ

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Почти 30 подъемных платформ планируют установить в СЗАО в 2026 году

Почти 30 подъемных платформ планируют установить в СЗАО в 2026 году

В Северо-Западном административном округе Москвы в 2026 году планируют установить 28 подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов, где проживают люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках.

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