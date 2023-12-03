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Стив Керр: «Поражение от «Клипперс» гораздо больнее, чем от «Сакраменто». «Уорриорз» второй раз за неделю упустили преимущество в 20 очков

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Клипперс» (112:113) признался, что морально подавлен даже сильнее, чем после игры с «Сакраменто» (123:124).

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