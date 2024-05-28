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«Известия»: банки Турции возобновят прием платежей по некоторым категориям летом

«Известия»: банки Турции возобновят прием платежей по некоторым категориям летом

Турецкие банки расширят прием российских платежей, в том числе «зеленый список» некоторых товаров. Об этом «Известиям» рассказали коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский и другие участники рынка.

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