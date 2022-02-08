Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lucik Lucivih
    Слава России героям слава.В Рязанской облас...
  • Сергей Иванов
    Обида уйдёт,доверие не вернётся. И не дай вам Бог применить ядерное оружие против России.Бывший премьер-ми...
  • Teodor
    В Украину его, срочно. Пусть митингует, восстанавливая разрушенную экономику.23-летний рязанец...

На четырёх рязанских улицах отключили холодную воду на три часа

На четырёх рязанских улицах отключили холодную воду на три часа

С 9 утра до полудня воды не будет по следующим адресам: улица Гагарина, дома №№83 и 83а; улица Островского, дом №32 корпус 2; улица Стройкова, дом №65 корпус 2 (детский сад №85); улица Черновицкая, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2 и №6 корпус 3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх