На четырёх рязанских улицах отключили холодную воду на три часа

С 9 утра до полудня воды не будет по следующим адресам: улица Гагарина, дома №№83 и 83а; улица Островского, дом №32 корпус 2; улица Стройкова, дом №65 корпус 2 (детский сад №85); улица Черновицкая, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2 и №6 корпус 3.