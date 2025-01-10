В Шадринске власти замерили толщину льда на реке Исеть

Толщина льда на реке Исеть в районе города Шадринска (Курганская область) безопасна. Это установили власти, которые произвели замеры, готовясь к празднованию Крещения и ритуалу омовения в реке, сообщает тг-канал администрации Шадринска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии