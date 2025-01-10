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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Шадринске власти замерили толщину льда на реке Исеть

Толщина льда на реке Исеть в районе города Шадринска (Курганская область) безопасна. Это установили власти, которые произвели замеры, готовясь к празднованию Крещения и ритуалу омовения в реке, сообщает тг-канал администрации Шадринска.

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