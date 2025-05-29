Google Photos представляет обновленный редактор с новыми инструментами ИИ

Google отмечает 10-летие Google Photos запуском обновленного редактора. В обновленной версии добавлены новые функции искусственного интеллекта — Reimagine и Auto Frame — которые ранее были доступны только на устройствах Pixel, что позволяет большему количеству пользователей воспользоваться этими инструментами.