Google Photos представляет обновленный редактор с новыми инструментами ИИ

Google отмечает 10-летие Google Photos запуском обновленного редактора. В обновленной версии добавлены новые функции искусственного интеллекта — Reimagine и Auto Frame — которые ранее были доступны только на устройствах Pixel, что позволяет большему количеству пользователей воспользоваться этими инструментами.
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