"Я НАЙДУ ТЕБЯ И ТВОЕГО МУЖА, МНЕ ПУТИН НЕ УКАЗ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД

сергей нежельченко

Интернационализм у нас - русских, никуда не делся, но он кончится и очень скоро. А то, что власть нынешняя показала себя предательской по отношению к русскому, государство образующему народу - факт ! Там, во власти русских нет и это очевидно всем. Ждут видимо взрыва народного, так здесь мы тоже уже стоим на грани и все красные линии пройдены. Ох и незавидная судьба у руководства за предательство, будет им очень больно и горько за себя и своих близких, бунты в России всегда страшные. Что касается мигрантов : ещё немного, ещё чуть чуть и пойдут не выезды дружин, а расправы !