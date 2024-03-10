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"Я НАЙДУ ТЕБЯ И ТВОЕГО МУЖА, МНЕ ПУТИН НЕ УКАЗ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД

"Я НАЙДУ ТЕБЯ И ТВОЕГО МУЖА, МНЕ ПУТИН НЕ УКАЗ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД

Как нам предотвратить интеграцию и адаптацию мигрантов? Роман Юшков Всякому непредвзятому наблюдателю сегодня очевидно, что Россия столкнулась с серьёзной угрозой: в страну в критическом количестве, миллионами, проникают расово и культурно чуждые люди.

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Комментарии
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сергей нежельченко
Интернационализм у нас - русских, никуда не делся, но он кончится и очень скоро. А то, что власть нынешняя показала себя предательской по отношению к русскому, государство образующему народу - факт ! Там, во власти русских нет и это очевидно всем. Ждут видимо взрыва народного, так здесь мы тоже уже стоим на грани и все красные линии пройдены. Ох и незавидная судьба у руководства за предательство, будет им очень больно и горько за себя и своих близких, бунты в России всегда страшные. Что касается мигрантов : ещё немного, ещё чуть чуть и пойдут не выезды дружин, а расправы !
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8 час.
лл
лина любимцева
Какой может быть &quot;интернационализм&quot;, когда дикие крики, оскорбления, хамство и угрозы в адрес  россиян? Власти дождутся, когда начнутся погромы?
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2 час.
VO
Vladimir Orekhov
Своих детей надо рожать... Обычным нытьём защиту не получить. но мы сами же ведём русскую нацию к вымиранию. Соответственно и естественно &quot;свято место пустым не бывает&quot; - освобождающееся место занимают плодовитые инородцы. Ведь, почему &quot;в классе одни Хасаны&quot;? до потому, что &quot;Иванов, Владимиров.... вообще нет!!! Посмотрите - примерно такое же происходит и в приснопамятной Гейропе, США... Амеры сами понавезли к себе африканцев, теперь вот на колени встают перед ними. Если не одумаемся, в недалеком будущем &quot;на коленях стоять&quot; будут наши дети да и одряхлевшие мы сами...
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26 мин.

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