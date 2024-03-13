Путин анонсировал размещение систем поражения у границ Финляндии

У границ Финляндии после вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
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