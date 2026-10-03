Как опасный вирус уничтожил крупную птицефабрику под Курганом: хроника крупнейшего ЧП

Ровно 21 год назад одно из крупных птицеводческих предприятий Курганской области столкнулось со вспышкой опасного вируса H5N1.
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