Количество погибших в результате взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось до 70

В Нигерии количество погибших в результате взрыва бензовоза увеличилось до 70. Об этом 18 января сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA).
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