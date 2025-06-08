«Ударил плечом как игрок в регби»: стали известны подробности драки Маска и министра финансов США Бессента в Белом доме

Названы причины конфликта Маска с Бессентом. В апреле в Белом доме прямо в Овальном кабинете произошла драка между миллиардером и основателем Space X Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом.
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