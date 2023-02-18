Военные США не нашли обломков сбитых объектов и завершили поиски

Военные прекратили поиски обломков сбитых над Аляской и озером Гурон неопознанных летающих объектов. Обнаружить фрагменты не удалось, сообщает объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) в соцсетях.
Военные прекратили поиски обломков сбитых над Аляской и озером Гурон неопознанных летающих объектов. Обнаружить фрагменты не удалось, сообщает объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) в соцсетях.
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