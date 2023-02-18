РОСБАЛТ

833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Пусть этот американский ушлепок обращается к своим невидимым друзьям, а Россиянам речи старого дебила-маразматика не ...В США анонсировал...
  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. Ну, отказался и отказался...Не велика потеря! Что вместо Нагиева не найдётся отличного ведущего? Да ...«Шиш вам»: Нагиев...
  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    Давно пора вернуть государству все стратегические отрасли! Тогда не придется стоять на коленях перед теми, кто ограби...Песков о добровол...

Военные США не нашли обломков сбитых объектов и завершили поиски

Военные США не нашли обломков сбитых объектов и завершили поиски

Военные прекратили поиски обломков сбитых над Аляской и озером Гурон неопознанных летающих объектов. Обнаружить фрагменты не удалось, сообщает объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) в соцсетях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх