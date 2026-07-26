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Краткое описание серийного самолета LeO 451 и его ЛТХ

Краткое описание серийного самолета LeO 451 и его ЛТХ

Lioré et Olivier LeO 451 представлял собой двухмоторный средний горизонтальный (т. е. не пикирующий) бомбардировщик цельнометаллической (почти) конструкции, с экипажем из 4 человек и всеми атрибутами современного самолета, на тот момент, разумеется, — закрытыми кабинами, работающей обш.

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