Сотрудники Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В последние дни летних каникул сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, Общественный совет при управлении, Региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел на транспорте и представители институтов гражданского общества Забайкальского края поздравили воспитанников «Урульгинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Подсолнух», с началом нового учебного года.