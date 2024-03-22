Псевдоволонтёры как маркер близкой победы

Птицы, звери, домашние животные, связь которых с природой сохранилась в гораздо более полном объёме, чем у человека, тонко чувствуют приближение всяких неприятностей (землетрясений, цунами и не только лесных, но даже бытовых пожаров).
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