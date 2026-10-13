Беларусь завела дело о теракте после атаки дрона под Брянском

Уголовное дело по ч.2 ст.289 УК возбуждено после атаки беспилотника 8 октября на автомобиль на трассе Брянск — Новозыбков, в результате которой тяжкие травмы получила 31-летняя белоруска.
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