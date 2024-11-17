ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Фашист,отвали и от Украины и от просроченого самозванца.Занимайся Германией!Шольц назвал вызо...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Шольц назвал вызо...
  • Eduard
    Власть на Украине фальшивая.Поеятно,что Запад их власть поддерживает имея цель оккупировать Украину естественно и рес...Акция в поддержку...

Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска во время светского мероприятия G20 в Рио-де-Жанейро, на котором она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для пресечения дезинформации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх