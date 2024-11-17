Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска во время светского мероприятия G20 в Рио-де-Жанейро, на котором она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для пресечения дезинформации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии