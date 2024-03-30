В Москве рассказали о поддержке производителей продукции для животноводов

В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, продукция которых находит применение в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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