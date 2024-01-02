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Подробная сводка на 2 января: цели групповых ударов, уничтожение взвода Леопардов-2, подвижки на фронте

Подробная сводка на 2 января: цели групповых ударов, уничтожение взвода Леопардов-2, подвижки на фронте

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным предприятиям киевского режима – сообщается о поражении заводов по изготовлению ракет, дронов и ремонту вооружения и военной техники в столице Украины и ее пригороде.

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