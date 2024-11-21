Липецкий губернатор выразил поддержку Путину в вопросе безопасности России

Сегодня Владимир Путин высказался относительно ситуации с ударами ракетами ATACMS и SCALP-EG по тактически важным объектам в «старых» регионах России, а также об ответном ударе РВСН по «Южмашу» с боевым крещением БРСД «Орешник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)