Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний уничтожит Южной Кореей

Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время визита на главные заводы страны по производству боеприпасов заявил, что «без колебаний уничтожим Южную Корею, если она будет угрожать суверенитету и безопасности», – сообщает в среду, 10 января, Центральное информационное агентство КНДР KCNA.