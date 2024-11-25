Житель Селидова рассказал об угрозах боевиков ВСУ и эвакуации из города

Житель Селидова в ДНР Александр Коваленко рассказал "Известиям" об эвакуации из города, хорошем отношении российских военных, а также о притеснениях и угрозах со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов за использование русского языка.
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