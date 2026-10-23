Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые позволят обеспечить российскую экономику необходимым количеством квалифицированных специалистов.
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