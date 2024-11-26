Акция «Собери полезный новогодний подарок для бойца!» стартовала в Приангарье

Собери полезный новогодний подарок для бойца! Акцию под таким названием объявил Народный фронт. Организаторы предлагают жителям Иркутской области собрать в преддверии Нового года самые полезные подарки для наших военных.
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