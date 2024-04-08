Учёные обнаружили генетические причины стеатоза печени

В крупнейшем исследовании такого рода ученые из Научно-исследовательского института трансляционной геномики (Translational Genomics Research Institute, TGen) идентифицировали гены, которые, по-видимому, способствуют прогрессированию стеатозной болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD), и стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией (MASH).
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