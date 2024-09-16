Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ наступают у Каховского водохранилища

В Запорожской области РФ активизировались бои на восточном берегу Каховского водохранилища. Российским войскам удалось улучшить позиции в районе села Каменское, отмечаются успехи к югу от населенного пункта и в его черте.
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