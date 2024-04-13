Губернатор ЯНАО отредактировал ролик Кремля с разговором ямальского оленевода и Путина

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отредактировал видеоролик, на котором был запечатлен телефонный разговор ямальского оленевода Енксе Пяка с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии