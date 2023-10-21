Чем отличается лук порей от репчатого лука и шалота

Лук – часто используемый овощ на нашей кухне. Он отличается большим разнообразием видов и сортов. А так как он очень полезен для здоровья и приносит много пользы, необходимо подробнее разобраться в этом вопросе.
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