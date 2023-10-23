НАТО нарушит международное право, если решит закрыть Балтийское море для России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В МИД ответили на угрозы НАТО закрыть Балтийское море для России
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А не сметать ли их шаланды НАХ.... Если мешать будут??????????????????Пиндосы так бы и поступили...А мы, что...Будем СОПЛИ ЖЕВАТЬ???
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Erl Schweizer
Можно прорубить окно в Европу и в другом месте: коли шведы, саксы снова сильно размечтались, то не позорить же россам своего Петра I, не предавать же забвению и Невского Александра!
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2 н.
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