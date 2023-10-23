В МИД ответили на угрозы НАТО закрыть Балтийское море для России

А не сметать ли их шаланды НАХ.... Если мешать будут??????????????????Пиндосы так бы и поступили...А мы, что...Будем СОПЛИ ЖЕВАТЬ???

Erl Schweizer

Можно прорубить окно в Европу и в другом месте: коли шведы, саксы снова сильно размечтались, то не позорить же россам своего Петра I, не предавать же забвению и Невского Александра!