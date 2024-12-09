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Асад повержен. Европа проиграла. В Германии и Франции грядёт смена режима

В Сирии повержена власть многолетнего президента Башара Асада. Политолог Сергей Марков уверен, что после этого в Европу хлынет большой поток беженцев, которые в итоге приведут к смене режима в Германии и Франции.

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