Вскипятить «Посейдоном» океан? Нет, это фантастика

На впечатлительных людей и лиц с неустойчивой психикой «Посейдон» производит непередаваемое впечатление По мере того, как растут расходы на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, одновременно падают расходы на те статьи военного бюджета, которые прямо на СВО не влияют.