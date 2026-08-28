Путин пожелал успехов сотрудникам АСИ - ветеранам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал ветеранам СВО, пришедшим работать в Агентство стратегических инициатив (АСИ), успехов на новом поприще.
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